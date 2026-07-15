"Cuatro días sin poder pasar ni agua": Los testimonios que deja el paro médico en Santa Cruz

El conflicto en el sector salud de Santa Cruz se agudiza. La medida de presión, que cumple hoy su tercer día de paro, mantiene paralizadas las consultas externas en los principales centros médicos de la capital cruceña, como el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Oncológico.

Mientras las salas de espera lucen vacías en las áreas de especialidades, las áreas de emergencias se encuentran completamente colapsadas. Detrás de las cifras y las demandas laborales, quienes terminan pagando el costo más alto son, como siempre, los enfermos y sus desesperadas familias.

Emergencias saturadas y reprogramaciones de meses

La suspensión de la consulta externa provocó un efecto dominó que satura los servicios de urgencia. Pacientes que llevaban meses esperando por una ficha de atención se toparon con puertas cerradas y la frustrante noticia de que sus citas han sido reprogramadas sin fecha clara.

La demanda de los trabajadores de salud se centra en la falta de pagos de salarios, advirtiendo que, de no hacerse efectivos los desembolsos pendientes, la medida de presión podría convertirse en un paro indefinido.

Voces del conflicto: El drama en primera persona

En un recorrido por el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Oncológico, los testimonios de los afectados reflejan la angustia y la impotencia ante un sistema que los ha dejado desamparados:

La angustia de una madre: "Harto perjuicio. Yo, por ejemplo, estoy con mi hijo yendo a un lado y al otro, se atoró comiendo, un hueso se le pasó. Ya 4 días no puede pasar ni agua y fatigado está, ya no sé dónde voy a dar".

Tres meses de espera perdidos: "Era para mi hermana y le han reprogramado porque dice que no están atendiendo hoy día a nadie. Obviamente, perjudica porque se programa y a veces no hay. Es para Traumatología. Buscamos desde hace tres meses".

La sorpresa del primer viaje: "Realmente estamos muy mal, estoy con mi madre, por primera vez estamos asistiendo a este lugar, desde San Luis nos envían, ella tuvo una caída y nos damos con la sorpresa de que están en paro".

El dilema de la empatía y la necesidad: "Todo mundo sufre aquí sin atención médica, nadie trabaja sin sueldo. Entonces, hay que ver los dos lados, Pero sería que haya siempre atención, hay atención de emergencia, pero la consulta externa no hay y las emergencias se saturan".

El temor al paro indefinido: "Dijeron que hay un paro y que si no se llega a la cancelación será indefinido. Perjudicados porque, por ejemplo, mi mamá está en un proceso que estamos empezando y bueno, con largas, entonces tarda más la atención y el paciente es al final el que paga la consecuencia".

A pesar de que los médicos y trabajadores de base aseguran mantener activos los "refuerzos" en las áreas de emergencias, la realidad en los pasillos muestra un panorama crítico. Con la amenaza latente de que el paro se extienda de forma indefinida, la población cruceña exige una pronta conciliación entre las autoridades correspondientes y el sector salud para frenar lo que ya es una crisis humanitaria en los hospitales públicos.

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