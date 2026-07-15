Fuertes vientos causan destrozos en el Cambódromo; hay un herido

Las intensas ráfagas de viento registradas en la capital cruceña causaron graves incidentes al levantar por varios toldos instalados en el Cambódromo. Estas estructuras forman parte de los preparativos para la celebración del aniversario de La Paz.

A raíz de esta situación, el personal de emergencia médica tuvo que evacuar de urgencia a una persona afectada en una ambulancia privada hacia un centro de salud cercano. Mientras tanto, se aguarda un informe oficial de lo sucedido.

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