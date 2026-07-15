Rincón de Palometas: Investigan reclutamiento de 9 personas a Rusia

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) arribaron de emergencia a la localidad de Rincón de Palometas, en Santa Cruz, para iniciar una investigación de oficio. La movilización policial responde a la denuncia de los comunarios sobre la partida de nueve jóvenes de la zona, presuntamente hacia Rusia.

Promesas de un futuro mejor

Informes preliminares señalan que los ciudadanos fueron captados y contratados en el mismo pueblo bajo la promesa de acceder a empleos, estabilidad económica y una alta remuneración en territorio ruso. Motivados por el deseo de superación y la búsqueda de mejores días para sus familias, los pobladores aceptaron las ofertas de viaje sin imaginar el posterior escenario de silencio.

En este contexto, las víctimas perdieron todo contacto con ellos desde hace más de un mes. Ante la falta de señales, la población civil espera que las investigaciones de las autoridades policiales esclarezcan la situación.

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