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Policía pierde la vida en fatal accidente de tránsito en Los Lotes

Las circunstancias exactas del siniestro vial continúan bajo investigación y se está a la espera del reporte pericial de las autoridades policiales.

Ximena Rodriguez

15/07/2026 18:36

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Foto: Facebook Policia Boliviana.
Santa Cruz

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Un trágico siniestro vial ocurrido en la populosa zona de Los Lotes, en el sur de la ciudad de Santa Cruz, cobró la vida de un oficial de la Policía. De acuerdo a vecinos de la zona que se aproximaron al lugar de los hechos, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Al momento, se aguarda el desarrollo del peritaje técnico y el informe oficial de las autoridades competentes para esclarecer las causas del hecho.

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