Vacaciones de invierno en Cochabamba: ¿Se amplían o no?

La incertidumbre sobre el retorno a clases en el departamento continúa. Aunque se esperaba una decisión definitiva para hoy, la Dirección Departamental de Educación (DDE) ha postergado el anuncio clave.

La DDE Cochabamba todavía no ha determinado si se ampliará el descanso pedagógico de invierno. La decisión final depende del análisis de los reportes de las direcciones distritales de Cercado y el Valle Bajo, los cuales aún no han sido entregados.

Se prevé que toda la documentación oficial esté en manos de las autoridades educativas hasta este jueves, día en el que finalmente se tomará y comunicará la determinación oficial.

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