Arrestan a un brasileño tras allanamientos por el doble crimen en San Ignacio de Velasco

En la jornada de hoy, la Fiscalía y la Policía Boliviana intervinieron de manera conjunta diversos inmuebles en el municipio de San Ignacio de Velasco, logrando la captura de un sospechoso en el marco de las investigaciones del reciente doble asesinato. Los operativos, que se ejecutaron con un fuerte resguardo de agentes tácticos, marcan el inicio de una serie de incursiones destinadas a desarticular los nexos locales de los ejecutores del crimen.

En este contexto, Sergio Riofrío, fiscal del caso indicó que “las órdenes de allanamiento emitidas por la autoridad jurisdiccional, se está llevando a una persona en calidad de testigo, simplemente para que nos brinde información como datos para la investigación. El ciudadano que estamos llevando como testigo, es una persona que adquiere inmuebles y los procede a vender. Compra, los mejora y los vende”.

Caída de extranjero y secuestro de pruebas

Durante el primer allanamiento efectuado en un domicilio particular de este municipio, las fuerzas del orden procedieron al arresto de un ciudadano de nacionalidad brasileña cuya situación legal está bajo análisis. En la misma requisa, los investigadores secuestraron el DVR de las cámaras de seguridad de la vivienda con el fin de extraer imágenes que ayuden a identificar a los autores materiales.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta un negocio de lavado de vehículos ubicado en la misma localidad para colectar mayores elementos de convicción. Las autoridades judiciales confirmaron que estos operativos conjuntos continuarán de forma ininterrumpida y se ordenará la citación de todas las personas que mantuvieron contacto con los fallecidos antes del suceso.

La mira del Ministerio Público también está puesta sobre los individuos que solicitaron la cita con las víctimas bajo el argumento de adquirir la propiedad que se encontraba en oferta. La comisión investigadora busca establecer la identidad real de los presuntos interesados en el negocio inmobiliario.

Antecedentes de la tragedia

Este masivo despliegue se desencadenó tras el asesinato de Óscar Mauricio Gutiérrez Céspedes, de 36 años, y Sebastián Ibañez Arroyo, de 26, cuyos cuerpos fueron hallados con múltiples impactos de bala en un galpón. La autopsia forense confirmó que ambas víctimas presentaban ensañamiento, habiendo recibido la mayoría de los disparos de proyectil de arma de fuego directamente en el rostro.

Las primeras hipótesis del caso apuntan a que las ejecuciones corresponden a un violento ajuste de cuentas ligado al tráfico de sustancias controladas en la zona fronteriza con Brasil. Por esta razón, se presume que el violento hecho de sangre responde a las constantes disputas territoriales entre las facciones internacionales del Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho.

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