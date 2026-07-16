Vehículo cae al río Choqueyapu tras salir de la vía

Un vehículo sufrió un vuelco y cayó al río Choqueyapu la tarde de este miércoles, luego de salir de la vía en la zona Sur de La Paz.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 16:00 y dejó como saldo una persona herida, además de daños materiales de consideración en el motorizado.

“El vehículo protagonista habría salido de la vía, seguido de embarrancamiento al interior del río”, señala el reporte inicial.

Conductor fue evacuado al Hospital Petrolero

El conductor, una persona de sexo masculino cuya identidad aún no fue confirmada, quedó al interior del vehículo tras el accidente.

Personal de la Caja Petrolera, funcionarios policiales, peatones y conductores que se encontraban en el lugar ayudaron en las labores de auxilio.

“El conductor habría sido evacuado al Hospital Petrolero”, informaron de manera preliminar.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del siniestro, aunque inicialmente se presume una salida de vía.

Bomberos rescató a un perro del río

Tras el accidente, personal de Bomberos realizó un rastrillaje en el río Choqueyapu y rescató a un pequeño perro que también se encontraba en el lecho del río.

Según el reporte, el can pertenecería al conductor del vehículo accidentado y fue identificado por transeúntes que alertaron sobre su presencia.

“El can ha sido rescatado y se encuentra en la Unidad de Bomberos Antofagasta Sur, esperando que podamos identificar y entregar a sus propietarios”

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