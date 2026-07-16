Sucumbé, anticuchos y música acompañan la verbena en La Paz

A pocas horas de la celebración por un nuevo aniversario de La Paz, el centro de la ciudad empezó a llenarse de movimiento, comercio y tradición.

En la avenida Mariscal Santa Cruz, comerciantes instalaron puestos de comida y bebidas típicas para recibir a las personas que llegaron a disfrutar de la noche previa a la efeméride paceña.

Entre las ofertas más buscadas están los anticuchos y el tradicional sucumbé, una bebida caliente que cada año acompaña las celebraciones de julio.

El sucumbé no puede faltar

En el sector, las caseritas preparaban sucumbé para los visitantes, mostrando la tradicional espuma que caracteriza a esta bebida.

“Es el precio de 15 de julio”, comentó una comerciante mientras preparaba el sucumbé para los clientes que se acercaban al puesto.

Las sucumberas se instalaron en ambos carriles de la avenida, cada una con su propia propuesta musical y ambiente para atraer a los asistentes.

Comida desde Bs 8

Además del sucumbé, los visitantes encontraron variedad de platos y opciones para compartir durante la noche. Algunos comerciantes ofrecían alimentos desde Bs 8, mientras la población recorría el lugar en medio de música y ambiente festivo.

“Muy rico”, comentó una de las visitantes, mientras disfrutaba de la oferta gastronómica instalada en el centro paceño.

Paceños celebran a su ciudad

Las personas que llegaron al lugar destacaron los atractivos de La Paz, como el teleférico, la calle Sagárnaga, los recorridos turísticos y el casco antiguo.

“La ciudad maravilla, el teleférico y muchas cosas más”, expresó una ciudadana al resaltar lo que más valora de la sede de Gobierno.

Entre música, comida y bebidas tradicionales, los paceños comenzaron a vivir la previa de la celebración por la gesta libertaria.

Mira la programación en Red Uno Play