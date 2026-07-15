Industriales paceños advierten que la reactivación puede tomar al menos seis meses

José Eduardo Iriarte Tineo, presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, afirmó que el daño provocado por los 53 días de bloqueos fue “grandísimo” y que la recuperación dependerá de la normalización del combustible y del apoyo de los tres niveles del Estado.

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, José Eduardo Iriarte Tineo, advirtió que la recuperación plena de las empresas paceñas puede tomar al menos seis meses, siempre que se normalicen las condiciones de trabajo, principalmente el abastecimiento de combustible.

“El daño ha sido grandísimo, son dos meses que prácticamente no hemos podido trabajar”, señaló Iriarte, al referirse al impacto de los 53 días de bloqueos que afectaron al departamento.

Según el representante industrial, solo tres de cada 10 empresas pudieron operar de alguna forma durante el conflicto, mientras que el resto no trabajó o lo hizo en condiciones muy reducidas.

Siete de cada 10 empresas fueron afectadas

Iriarte informó que siete de cada 10 empresas del departamento de La Paz fueron seriamente afectadas por la conflictividad y los bloqueos.

Además, señaló que nueve de cada 10 empresas registraron una caída superior al 26%, cercana al 30%, lo que refleja la magnitud del impacto económico en el sector productivo paceño.

Diésel frena la recuperación

El presidente de la Cámara de Industrias explicó que, pese a algunas medidas positivas del Gobierno, como la reducción de aranceles y la ampliación de horarios en Aduana, la reactivación todavía no despega por la falta de combustible, especialmente diésel.

Indicó que los camiones deben esperar entre uno y cinco días para abastecerse, lo que afecta la llegada de insumos, el traslado de materia prima y la salida de productos terminados hacia los mercados.

“Si no tenemos combustible, no pueden llegar los insumos de importación, no se puede trabajar con insumos de otros departamentos y no se puede salir a los mercados con producto terminado”, afirmó.

Plan Reactiva La Paz

Iriarte explicó que la Cámara Departamental de Industrias impulsa el plan Reactiva La Paz, una propuesta que busca coordinar acciones entre el sector privado y los tres niveles del Estado.

El dirigente indicó que se reunieron con el Viceministerio de Industrialización, la Gobernación de La Paz y los municipios de La Paz, El Alto y Viacha, donde se concentra gran parte de la actividad industrial.

“Es muy importante que todos participen de la reactivación del departamento”, sostuvo.

Riesgo para el empleo formal

El representante industrial advirtió que la situación también pone en riesgo el empleo formal. Según una encuesta realizada junto al colectivo Cómo es La Paz, el 65% de los consultados afirmó estar algo o mucho peor que antes de los bloqueos.

Además, el 75% reportó riesgos para continuar contratando personal, el 45% redujo trabajos y el 60% tuvo dificultades relacionadas con ventas, comisiones o cumplimiento de metas.

“Hay un riesgo grande laboral si es que no hay una reactivación”, alertó Iriarte.

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