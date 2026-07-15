Marianella Molina se transformó en Cyndi Lauper y deslumbró al jurado

Para cerrar la primera gala de la Semana de los Clásicos en Inglés, llegó el turno de Marianella Molina y la Academia Fusion Dance, quienes llevaron al escenario toda la energía y diversión de Girls Just Want to Have Fun, el inolvidable éxito de Cyndi Lauper.

La propuesta estuvo cargada de color, actitud y movimientos arriesgados. Los bailarines realizaron varios trucos y acrobacias que dejaron impresionados al público y al jurado, convirtiendo la presentación en uno de los momentos más llamativos de la noche.

Elka Meyer destacó la dificultad del personaje y valoró el trabajo realizado por Marianella y su academia.

“Era un personaje difícil; sin embargo, me agradó mucho la idea que nos mostraron. Al principio me preocupó un poco la elección de algunos pasos, pero lograron sobrellevarlos. En cuanto a los riesgos, están muy buenos, pero siempre deben salir bien. Buen trabajo, Marianella; se nota que usted estudia”, expresó.

La jurado también recomendó al equipo extremar los cuidados al momento de realizar movimientos de alto riesgo, para garantizar que cada truco sea ejecutado con seguridad y precisión.

Por su parte, Gabriela Zegarra reconoció la valentía del grupo, aunque consideró que algunos elementos todavía necesitan mayor preparación.

“Siento que se arriesgan y eso está bien, pero hay que trabajar un poco más para que todo salga perfecto. En cuanto al personaje, siento que lo haces bien. En dos o tres ocasiones se te fue la letra, pero no permitiste que los nervios te ganaran”, señaló.

Zegarra añadió que, pese a las pequeñas fallas, Marianella y sus bailarines lograron continuar con seguridad y mantener la energía de la presentación.

Tito Larenti calificó al equipo como talentoso y osado. El juez destacó la caracterización de Marianella y el desempeño de la academia, aunque señaló que todavía deben reforzar la confianza y equilibrar la energía de cada integrante.

“Son osados y tienen talento. Me gustó el personaje y también la academia. Para mostrar excelencia tienen que confiar más y observar individualmente las energías de cada integrante”, manifestó.

Larenti también indicó que algunos momentos de la interpretación no fueron completamente claros, posiblemente por la dificultad del idioma, aunque resaltó el trabajo general del equipo.

Finalmente, Quimey del Río elogió el inicio de la presentación, la creatividad y la manera en la que Marianella logró encarnar a Cyndi Lauper.

“El inicio fue muy bueno. Me gustó la creatividad, encarnaste muy bien al personaje, te divertiste y yo lo disfruté un montón”, afirmó.

Tras escuchar las devoluciones, Marianella expresó su felicidad por el trabajo realizado junto a su academia y aseguró que continuarán apostando por propuestas innovadoras.

“Estoy muy feliz con mi equipo. Me gusta que hagamos cosas nuevas porque todos son muy buenos. Yo seguiré esforzándome y continuaremos trabajando”, expresó la participante.

Posteriormente, se cerró la votación del público y se reveló que Marianella Molina y la Academia Fusion Dance obtuvieron una sobresaliente calificación de 9,0 puntos.

El resultado desató la alegría del equipo, que agradeció emocionado el respaldo de los televidentes y cerró la primera gala de clásicos en inglés con una de las notas más altas de la noche.

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