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One Beat vs. Fusion Dance: ¿quién dominará la pista este viernes?

Los equipos de Nicol Salce y Marianella Molina medirán su talento, creatividad y capacidad de improvisación este viernes 17 de julio. Solo una academia logrará imponerse y quedarse con un importante premio.

Red Uno de Bolivia

14/07/2026 21:54

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One Beat vs. Fusion Dance: ¿quién dominará la pista este viernes?
Santa Cruz, Bolivia

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¡El escenario está listo para una batalla llena de ritmo, talento y adrenalina! Este viernes, La Gran Batalla Superstars presentará una nueva edición de “Impro Dance”, el esperado desafío en el que los bailarines deberán demostrar su creatividad y capacidad para improvisar.

En esta ocasión se enfrentarán la Academia One Beat, equipo de Nicol Salce, y la Academia Fusion Dance, equipo de Marianella Molina. Ambas agrupaciones llegarán dispuestas a sorprender con pasos impresionantes, movimientos inesperados y toda su energía sobre el escenario.

La competencia pondrá a prueba la rapidez, coordinación, originalidad y actitud de cada bailarín. Sin coreografías completamente preparadas y con la música como principal desafío, los participantes deberán reaccionar en el momento y demostrar quién domina verdaderamente la pista.

Solo uno de los equipos logrará imponerse en este intenso duelo y quedarse con un importante premio.

Cabe recordar que el pasado 19 de junio se vivió la primera batalla de bailarines, protagonizada por las academias Be Yourself y Un1ty, que se enfrentaron en un emocionante desafío hasta coronar a un ganador.

Ahora, One Beat y Fusion Dance tomarán el escenario para escribir un nuevo capítulo de esta competencia.

No te pierdas la batalla de “Impro Dance” este viernes 17 de julio, desde las 20:30, en La Gran Batalla Superstars.

Mira la programación en Red Uno Play

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