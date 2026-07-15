¡Noche complicada! Nicol Salce recibió duras críticas tras interpretar a Roxette

La primera noche de la Semana de los Clásicos en Inglés comenzó con la presentación de Nicol Salce y la Academia One Beat, quienes llevaron al escenario una interpretación de It Must Have Been Love, uno de los mayores éxitos de la banda sueca Roxette.

El equipo apostó por una puesta en escena narrativa, acompañada de movimientos estilizados y una estética inspirada en la emoción de la canción. No obstante, la presentación recibió varias observaciones por parte del jurado, principalmente por las fallas en el lip sync, los nervios y la falta de seguridad durante algunos momentos de la actuación.

Quimey del Río señaló que Nicol perdió la sincronización de labios en diferentes fragmentos y que, en ocasiones, desvió la mirada, provocando que saliera del personaje.

“Hubo momentos en los que claramente mirabas hacia otro lado y te salías del personaje. Me gustó la creatividad y la forma en la que contaron la historia, pero el ‘lip sync’ era lo principal”, manifestó.

Además, consideró que la presentación se sintió un poco tibia en comparación con otras actuaciones que Nicol había mostrado anteriormente en la competencia.

Por su parte, Tito Larenti fue más crítico y aseguró que las dudas y el miedo terminaron debilitando la propuesta del equipo.

“Puede haber de todo en el escenario, pero cuando hay tanta duda y miedo, a mí me dejan con sabor a nada”, expresó.

Larenti indicó que la historia no tuvo un inicio, desarrollo y final claramente definidos. También observó inseguridad en los movimientos de los bailarines y en el lip sync de Nicol. Según el juez, debido a la etapa avanzada de la competencia, los participantes deben comenzar a ajustar cada detalle de sus presentaciones.

Gabriela Zegarra coincidió en que los nervios afectaron al equipo. La jurado notó varios resbalones durante la actuación y aseguró que solo algunos integrantes se mostraron confiados en el escenario.

También remarcó las fallas de Nicol en la sincronización de labios y afirmó que la tensión fue evidente en gran parte del grupo.

En contraste, Elka Meyer destacó la intención artística de la presentación y valoró el esfuerzo del equipo por contar una historia mediante la estética, los movimientos de brazos y la construcción de los pasos.

Tras escuchar las devoluciones, Nicol agradeció el respaldo recibido y aseguró que el equipo continuará trabajando para mejorar.

“Queremos agradecer al público por todo el apoyo que nos brinda. Vamos a seguir mejorando y les pedimos que continúen confiando en nosotros”, expresó.

Una vez finalizada la evaluación del jurado, se dio a conocer el resultado de la votación del público. Nicol Salse y la Academia One Beat obtuvieron un promedio de 6,1 puntos, una calificación que refleja el respaldo de los televidentes, pero que también deja al equipo con el desafío de elevar su nivel en las próximas presentaciones.

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