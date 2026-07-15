Bonnie Tyler revive en el escenario con Killa Hermoza y la academia Legacy

La música de los años dorados volvió a brillar en una apertura especial de La Gran Batalla Superstars. Killa Hermoza y la Academia Legacy fueron los encargados de rendir homenaje a la legendaria cantante británica Bonnie Tyler.

La presentación marcó el inicio de la Semana de los Clásicos en Inglés, temática que reunirá canciones inolvidables, grandes voces y actuaciones cargadas de nostalgia y emoción.

Con una puesta en escena preparada para sorprender al público, Killa Hermoza y los integrantes de la Academia Legacy revivieron la energía, la intensidad y el estilo que convirtieron a Bonnie Tyler en una de las voces más reconocidas de la música internacional.

Una apertura imperdible que dio inicio a una semana llena de talento, recuerdos y grandes clásicos.

Pero esta semana llegará con una importante novedad: el público será el encargado de calificar cada presentación con una puntuación del 1 al 10.

Solo debes ingresar a voto.reduno.com.bo y elige el número de estrella para tu favorito, y esa será tu calificación.

La votación se habilitará durante cada actuación y permanecerá abierta hasta que el jurado brinde su devolución. Posteriormente, se dará a conocer el promedio final obtenido por cada participante.

La tensión aumentará el jueves, cuando se revelen los nombres de los dos concursantes que hayan conseguido los puntajes más bajos de la semana. Ambos quedarán nominados y deberán enfrentarse al riesgo de eliminación.

Música, nostalgia, competencia y mucha emoción se unirán en una semana en la que cada voto podrá cambiar el destino de los participantes.

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