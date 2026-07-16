¡Atención! Los fuertes vientos continuarán en Santa Cruz con ráfagas de 90 km/h

Santa Cruz registrará este jueves las ráfagas de viento más intensas de la semana, con velocidades que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, según alertó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

El especialista explicó que los vientos del norte continuarán afectando al departamento durante los próximos días, mientras las temperaturas se mantendrán estables en la capital cruceña.

"Las ráfagas del viento se quedan hasta el día lunes y las temperaturas que van a primar en la capital cruceña serán de entre 23 y 24 grados la mínima y entre 30 y 31 grados centígrados la máxima", señaló Alpire.

Asimismo, indicó que, una vez concluido este periodo, la intensidad de los vientos disminuirá, aunque continuarán predominando desde el norte. "Hay la probabilidad de chubascos entre martes y miércoles", agregó.

Respecto al comportamiento del clima en las diferentes regiones del departamento, detalló que en los valles se prevén temperaturas entre los 12 y 28 grados centígrados; en la cordillera la mínima será de 16 grados; mientras que en la Chiquitania se espera una mínima de 23 y una máxima de 35 grados.

Alpire atribuyó este comportamiento climático a la influencia del fenómeno de El Niño. "Está incidiendo en estos fuertes vientos y además está provocando que los frentes fríos que se presenten de aquí en adelante sean más débiles", concluyó.

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