¿Se amplían las vacaciones en Santa Cruz? Maestros fijan su postura

El descanso pedagógico de invierno en Santa Cruz llega a su fin esta semana, según el calendario oficial, en medio de un ascenso de las temperaturas que abre el debate sobre el retorno a las aulas. La decisión final está en manos de la Dirección Departamental de Educación, que deberá definir en las próximas horas si los estudiantes vuelven a clases este lunes 20 de julio o si se posterga el regreso.

El sector de maestros urbanos ya tiene una postura clara y se declara preparado para retomar las actividades escolares.

"Estamos listos para retornar a clases este lunes 20 de julio. Al menos aquí en Santa Cruz, no creemos que hay ninguna razón para ampliar las vacaciones, sugerimos el retorno y que mañana se tome una decisión en bien de los niños y jóvenes", afirmó Lorenzo Chávez, ejecutivo general de los maestros urbanos.

Flexibilidad por regiones y clima

Chávez también planteó que la vacación no debe ampliarse de forma generalizada, sino atendiendo de manera específica las particularidades de cada región del departamento. "Santa Cruz está distribuido en 54 distritos educativos, si en algún distrito hay una cuestión de salud, climatológica que amerite tomarlo en cuenta, ese distrito puede tomar sus decisiones y ampliar", sugirió el dirigente, esperando una determinación correcta de las autoridades de educación.

En caso de que se confirme el reinicio escolar y ocurra un nuevo descenso de temperaturas, el magisterio enfatiza que se deben aplicar medidas de cuidado sin descuidar el avance académico. "La educación no puede parar, hay que seguir adelante. A algunos niños se les da tolerancia, si se agripan se quedan en casa, luego se les nivela, las evaluaciones y trabajos prácticos en caso de que se ausentaran por temas de salud", concluyó el representante de los educadores.

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