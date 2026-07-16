El viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, informó que la posible ampliación del descanso pedagógico de invierno será definida de manera regionalizada por las Direcciones Departamentales de Educación, en coordinación con las direcciones distritales.

La decisión tomará en cuenta el comportamiento de las temperaturas, las previsiones meteorológicas, los reportes epidemiológicos y las condiciones de salud de los estudiantes en cada municipio.

Pimentel explicó que, de acuerdo con la Resolución Ministerial 001/2026, las direcciones distritales y departamentales tienen la facultad de determinar la aplicación del horario de invierno, el descanso pedagógico y una eventual ampliación.

“Quienes deciden la aplicación del horario de invierno, la vacación de invierno o su eventual prórroga son las direcciones distritales en coordinación con sus direcciones departamentales”, señaló.

El viceministro remarcó que no se aplicará una decisión uniforme para todo el país, debido a las diferencias climáticas y epidemiológicas entre las regiones. “Estas decisiones van a ser diversas y seguramente en los próximos días vamos a tener mayor información y decisiones sobre el particular”, afirmó.

Potosí y Oruro ya ampliaron el descanso por una semana

Pimentel confirmó que Potosí ya determinó prolongar el descanso pedagógico por una semana más debido a las bajas temperaturas y al incremento de enfermedades respiratorias. Las clases se reanudarán el lunes 27 de julio.

La decisión fue asumida tras un análisis técnico conjunto entre la Dirección Departamental de Educación, el Sedes, el Senamhi y las 34 direcciones distritales del departamento.

Oruro también confirmó la ampliación del descanso pedagógico por una semana para todas sus unidades educativas, como medida preventiva ante el descenso de las temperaturas y el riesgo para la salud de los estudiantes.

Cada departamento analiza su propia situación

El viceministro explicó que la situación es diferente en cada departamento. Beni ya concluyó su descanso pedagógico y retomó las clases, mientras que Santa Cruz considera que no es necesario ampliar las vacaciones debido a la previsión de una mejora en las temperaturas.

En La Paz, la decisión todavía se encuentra en evaluación junto con autoridades de salud y el Senamhi. Pimentel señaló que el análisis debe considerar las diferencias entre las regiones del departamento, ya que mientras algunas zonas del altiplano podrían requerir una ampliación, en otras regiones las condiciones climáticas serían más favorables.

Las Direcciones Departamentales de Educación deberán comunicar en los próximos días las determinaciones que correspondan en cada región.



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