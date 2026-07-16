Jaime Paz Zamora ingresa a clínica en Santa Cruz

El expresidente boliviano Jaime Paz Zamora ingresó en las últimas horas a una clínica privada ubicada en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. El exmandatario y padre del actual presidente Rodrigo Paz fue trasladado desde Tarija y se conoce preliminarmente que entró caminando al establecimiento acompañado por un allegado para someterse a diversos exámenes de rutina.

La exautoridad nacional recibe la atención necesaria para evaluar su estado general. Hasta el momento, se aguarda un reporte clínico que determine si Paz Zamora retornará a su domicilio tras las consultas o si se decidirá su internación en la clínica.

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