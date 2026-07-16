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Rusia descarta reclutamiento en Bolivia y lo atribuye a redes de mercenarios

La representación diplomática de Rusia atribuye la presencia de extranjeros en el frente de batalla a redes de mercenarios.

Ximena Rodriguez

15/07/2026 22:03

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Foto: Facebook Embajada de Rusia en Bolivia.
Santa Cruz

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El gobierno de Rusia tomó distancia oficial frente a las denuncias de captación de ciudadanos bolivianos para ser trasladados al frente de batalla de ese país.

El embajador ruso en Bolivia, Dmitry Verchenko, desmarcó a su administración de estas operaciones señalando que “no estamos involucrados en este tipo de reclutamientos. En las guerras en el extranjero, toman parte algunos mercenarios tanto en la parte ucraniana y rusa también. Órganos gubernamentales nuestros no están involucrados en esto”.

El diplomático insistió en que el flujo de combatientes extranjeros responde a dinámicas particulares y ajenas a las políticas de reclutamiento de su Estado. Con estas declaraciones, enfatizó que los canales formales de su país no validan ni promueven las ofertas de trabajo que terminan desviando a civiles hacia la zona del conflicto armado.

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