Refuerzan seguridad y aprehenden a tres personas en San Ignacio de Velasco

La seguridad en el municipio de San Ignacio de Velasco fue reforzada tras activarse un masivo operativo que dejó como saldo tres personas aprehendidas.

Un efectivo policial detalló que, para cumplir con el plan "Bolivia Segura", "han llegado 75 unidades policiales desde la ciudad de Santa Cruz y han trabajado conjuntamente con los policías de este comando fronterizo para ejecutar patrullajes preventivos”.

Caen ladrones de motocicletas

Durante estas labores, los agentes de Diprove y las víctimas localizaron a un sospechoso que robaba una motocicleta y que, tras intentar huir, fue capturado y aportó datos clave sobre un domicilio donde se guardaban vehículos sustraídos. Al intervenir este domicilio, la policía recuperó otra motocicleta, halló otras motos desarmadas y procedió al arresto de un segundo implicado que se encontraba en el lugar.

Secuestro de sustancias controladas

La requisa del inmueble no solo confirmó el delito de robo de vehículos, sino que también expuso actividades de narcotráfico al interior de una de las habitaciones del predio. El efectivo policial confirmó que en "la revisión del dormitorio se encontraron sustancias controladas en una cantidad de 1.502 gramos que han sido secuestradas". El operativo culminó con la aprehensión del responsable de custodiar la droga.

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