Juan Pablo Velasco viajó a La Paz para presentar la propuesta sobre el 50-50

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco se encuentra en la ciudad de La Paz donde se pronunció a la propuesta de distribución de recursos bajo el esquema 50-50, con miras a la reunión de gobernadores convocada para el próximo 5 de agosto en Sucre.

La autoridad explicó que el planteamiento busca modificar el actual sistema de asignación de recursos, al considerar que las gobernaciones no reciben participación de la coparticipación tributaria.

"Nosotros venimos con una propuesta consensuada con todos los gobernadores para que se tome en cuenta. Las nueve gobernaciones cuentan con cero de coparticipación tributaria, eso es lo que está mal, eso es lo que está roto y tenemos que cambiar", sostuvo Velasco.

El gobernador aclaró que la propuesta puede implementarse durante la presente gestión o a partir de 2027, tomando en cuenta la necesidad de una transición ordenada.

"Entendemos también que no es una medida que puede ser tomada de la noche a la mañana porque tampoco queremos descompensar la visión que tiene el presidente sobre su gestión", agregó.

Asimismo, adelantó que otro de los temas centrales será la situación financiera de las gobernaciones y la necesidad de garantizar recursos para las competencias que actualmente ejercen.

"Son temas importantes que vamos a tratar. El punto número dos es la ley financial. Las gobernaciones tenemos competencias que no tienen recursos, lo que es inconstitucional, porque no se puede otorgar competencias sin financiamiento", afirmó.

La propuesta será debatida en la reunión convocada para el 5 de agosto en la ciudad de Sucre con el presidente del Estado Rodrigo Paz.

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