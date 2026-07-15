Zamora respondió a Velasco: "Ningún trabajo honesto es motivo de vergüenza"

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, respondió este martes a las declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien cuestionó su trayectoria al señalar que hace un año vendía “chinchulines” y ahora está al frente de una de las carteras más importantes del Estado.

A través de una publicación en sus redes sociales, Zamora defendió el valor del trabajo y aseguró que nunca sintió vergüenza por dedicarse a la gastronomía.

“Crecí viendo que ningún trabajo honesto es motivo de vergüenza. Al contrario, el trabajo dignifica, fortalece el carácter y nos hace mejores personas cuando se realiza con esfuerzo, honestidad y respeto por los demás”, escribió el ministro en su cuenta de Facebook, sin mencionar directamente a Velasco.

En intercambio comenzó cuando Zamora pidió a Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Evo Morales retirarse de la política, ya que, en su criterio, su ciclo ya había concluido.

Las declaraciones provocaron la reacción del gobernador cruceño y de legisladores de la alianza Libre, encabezada por Quiroga.

“Hay que tener mucha altura para ganar elecciones porque la vida da vueltas. Da tantas vueltas que el ministro (Zamora) estaba, hace un año, vendiendo chinchulines y ahora está manejando una de las carteras más importantes del Estado”, dijo el gobernador cruceño.

En su publicación, Zamora ratificó que continúa vinculado al rubro gastronómico y reivindicó esa actividad como un trabajo digno, insistiendo en que ningún oficio realizado con honestidad debe ser motivo de descalificación.

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