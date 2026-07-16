El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó en dos oportunidades la cotización oficial del dólar para este jueves 16 de julio, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

Inicialmente el BCB difundió que la divisa estadounidense tendría una cotización de Bs 10,70. Sin embargo, poco después de las 22:00, la entidad actualizó nuevamente el dato y fijó el dólar en Bs 10,75.

Sube cinco centavos

Con esta segunda actualización, el precio oficial del dólar para el 16 de julio registró un incremento de cinco centavos de boliviano respecto a la primera publicación realizada por el ente emisor.

La cotización del dólar se realiza bajo el método flexible, que fue implementado por el BCB para definir diariamente el valor oficial de la moneda estadounidense.

Primera actualización a las 20:15

Segunda actualización cerca a las 22:00

Sin explicación oficial hasta la noche

El Banco Central de Bolivia no había emitido un comunicado para explicar los motivos de la doble actualización de la cotización oficial.

El BCB había señalado anteriormente que la cotización del dólar sería difundida cada día a las 20:00 y que el valor publicado tendría vigencia para la jornada siguiente.



La actualización generó atención debido a que se produjo pocas horas después de la primera publicación diaria del tipo de cambio oficial. La información se mantiene en desarrollo a la espera de una explicación oficial del BCB.

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