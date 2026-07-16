Escasez de diésel golpea a la construcción y eleva los costos de las obras

La escasez de diésel continúa afectando a distintos sectores productivos del país. Esta vez, el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz alertó que la falta de combustible está generando pérdidas económicas en el rubro de la construcción, además de retrasos en la ejecución de obras y reducción de personal.

El presidente de la institución, Esteban Aponte, explicó que la imposibilidad de abastecer de diésel a la maquinaria pesada incrementa los costos de operación y repercute directamente en los cronogramas de trabajo.

"El sector de la construcción está muy golpeado por el tema del abastecimiento de combustible, ya que se incrementan los costos, hay despido de personal, atrasos en cronogramas y tanto el sector privado como el público están pagando más caro por un mismo servicio", afirmó Aponte.

El dirigente sostuvo que la paralización de las obras tiene un impacto directo en la economía nacional, al frenar la ejecución de proyectos de infraestructura y la generación de empleo.

"Cuando no hay combustible no hay movimiento y sin ello no hay construcción; cuando esta se detiene, se frena el desarrollo económico del país", señaló.

Ante esta situación, el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz pidió al Gobierno asumir medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento de diésel a las obras de mayor envergadura y evitar las largas filas en los surtidores.

Como propuesta de mediano y largo plazo, Aponte planteó una revisión de la política energética del país, con inversiones destinadas a ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles y mejorar los sistemas de distribución, con el objetivo de evitar que este tipo de crisis vuelva a afectar al sector de la construcción.

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