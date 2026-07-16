Industria paceña necesitará hasta seis meses para recuperarse de los bloqueos

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz, José Eduardo Iriarte, afirmó que el principal obstáculo para la reactivación del sector es la falta de certeza en el abastecimiento de combustible, una situación que afecta el transporte de materias primas y la distribución de productos terminados.

Detalló que los camiones pueden permanecer entre uno y tres días en las filas para cargar combustible, e incluso hasta cinco días, lo que dificulta la planificación de la producción y evita que las industrias puedan operar con normalidad en dos o tres turnos.

“El principal obstáculo ahora y a corto plazo es el tema del combustible. No hay certeza de cuándo va a llegar”, señaló.

Todos los sectores fueron afectados

El representante industrial sostuvo que los más de 50 días de bloqueos golpearon a todos los sectores de la economía. Sin embargo, expresó especial preocupación por la cuenca lechera paceña, debido a que los productores redujeron la entrega de leche tras verse obligados a sacrificar ganado por la falta de alimento.

Explicó que esta situación afecta directamente a los pequeños productores que dependen de sus ingresos diarios y también a las industrias lácteas.

“Todos están corriendo riesgo en mayor o menor medida, grandes, pequeños y medianos”, advirtió.

Reactivación podría tardar seis meses

Iriarte estimó que la industria paceña podría necesitar al menos seis meses para recuperar los niveles de actividad previos a los bloqueos, siempre que existan condiciones de financiamiento, combustible y estabilidad.

De acuerdo con una encuesta citada por la Cámara Departamental de Industrias, el 65% de las empresas se encuentra en una situación peor que antes de los bloqueos, el 25% está igual y solo el 10% reporta una mejora.

“Prácticamente, después de 53 días de bloqueo, es un año perdido para la industria”, afirmó.

Feria busca impulsar el consumo de productos paceños

Como parte de las acciones de reactivación, la Cámara impulsa la feria "Reactiva La Paz – Aguante Collita", que reunirá a más de 150 productores por jornada en siete ciudades del departamento.

La iniciativa busca acercar directamente los productos paceños a los consumidores, reducir la intermediación y promover nuevas oportunidades de inversión en municipios como Coroico, Caranavi, San Buenaventura y Copacabana.

Iriarte también señaló que el sector espera avances en la Ley de Inversiones, presentada hace más de cuatro meses junto a la Cámara Nacional de Industrias y actualmente en tratamiento en una comisión de Diputados.

El dirigente pidió evitar nuevos bloqueos y destacó la necesidad de generar condiciones de estabilidad para que la industria pueda recuperar su capacidad productiva.



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