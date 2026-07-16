Presidente Paz y autoridades rinden homenaje a La Paz

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, participó junto a su gabinete ministerial, autoridades departamentales y municipales en el tradicional desfile de teas, uno de los principales actos conmemorativos por los 217 años de la Gesta Libertaria de La Paz.

La actividad reunió también al gobernador de La Paz, Luis Revilla; al alcalde César Dockweiler; ministros de Estado y representantes de instituciones públicas, privadas, unidades educativas y organizaciones sociales.

La comitiva oficial inició el recorrido tras el encendido de la Tea de la Libertad en la Casa de Pedro Domingo Murillo y avanzó por las calles de la ciudad en un homenaje a los héroes del 16 de julio de 1809.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó la participación del presidente y las autoridades en el desfile.

“Con profundo fervor cívico, el Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, acompañó al Presidente del Estado, Rodrigo Paz, junto al gabinete ministerial y autoridades del departamento de La Paz (...) en el tradicional Desfile de Teas”, señala una publicación difundida en sus redes sociales.

El desfile se realizó en conmemoración de la Revolución del 16 de Julio de 1809 y reunió a instituciones públicas y privadas, municipios, unidades educativas y organizaciones sociales.

La comitiva oficial inició el recorrido tras el encendido de la Tea de la Libertad en la Casa de Pedro Domingo Murillo. El trayecto comenzó en la avenida Montes y concluyó en El Prado, con la participación de cientos de personas y carros alegóricos.

El Desfile de Teas forma parte de la agenda oficial de las Fiestas Julias y constituye una de las principales expresiones de identidad y tradición paceña.

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