Repartidores capturan a presunto delincuente tras robo a un vehículo en Santa Cruz

Un grupo de repartidores organizados logró retener a un presunto delincuente acusado de sustraer varias pertenencias del interior de un vehículo en la ciudad de Santa Cruz. La rápida reacción de los trabajadores permitió ubicar al sospechoso mientras los propietarios del motorizado buscaban recuperar sus objetos.

De acuerdo con el representante de los repartidores, Roberto Lucerito, el hecho ocurrió luego de recibir una llamada de alerta sobre un robo agravado. Según explicó, el antisocial habría roto el vidrio triangular de un vehículo blanco para apoderarse de diversos artículos.

“Me llamó un repartidor y me dijo que había un robo agravado. Le han quebrado el triángulo de un vehículo blanco y le han robado varias pertenencias. Los jóvenes dueños del vehículo estaban trasladando al sujeto al sector del Avión Pirata. Como yo estaba cerca, acudí al lugar. Había un prófugo y otro que estaba retenido por nosotros, y apareció el dueño del vehículo”, relató Lucerito.

El representante señaló que entre los objetos que buscaban recuperar se encontraban documentos personales y una llave con chip, cuyo valor asciende aproximadamente a 600 bolivianos.

Tras la intervención de los repartidores, los propietarios del vehículo llegaron al lugar para identificar sus pertenencias y colaborar con las acciones correspondientes.

Lucerito destacó que este tipo de intervenciones forma parte del trabajo de vigilancia ciudadana que realizan los repartidores organizados. “Son más de 50 días que estamos firmes y patrullando en algunos puntos cardinales de Santa Cruz”, afirmó.

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