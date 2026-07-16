La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz determinó ampliar por una semana más las vacaciones escolares de invierno, por lo que los estudiantes del departamento retomarán las actividades académicas el próximo lunes 27 de julio.

El descanso pedagógico debía concluir esta semana, de acuerdo con el calendario escolar establecido a nivel nacional. Sin embargo, la decisión sobre el retorno a las aulas quedó en manos de la autoridad educativa departamental, que resolvió extender el receso.

La medida fue confirmada por el director departamental de Educación de Santa Cruz, Nelson Alcócer, que informó que la ampliación alcanza a todas las unidades educativas del departamento, manteniendo el descanso escolar durante una semana adicional.

La determinación se conoce en un contexto en el que las temperaturas comenzaron a registrar un ascenso en la región. No obstante, las autoridades educativas optaron por prolongar el receso antes de reanudar las clases presenciales.

Con esta decisión, los estudiantes, docentes y personal administrativo de las unidades educativas de Santa Cruz deberán reincorporarse a las actividades escolares el lunes 27 de julio, conforme a la disposición emitida por la Dirección Departamental de Educación.

Mira la programación en Red Uno Play