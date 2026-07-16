Consejo Médico Nacional se reúne en Potosí para definir medidas por el incumplimiento en el pago de sueldos

El Consejo Médico Nacional se reunirá este jueves en la ciudad de Potosí para definir las acciones que asumirá el sector ante la persistencia del retraso en el pago de salarios a médicos de ocho departamentos del país. Entre las primeras determinaciones, el Colegio Médico de Bolivia anunció que solicitará una audiencia con la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, para exigir una solución inmediata a la cancelación de los haberes pendientes.

El secretario de Políticas del Colegio Médico de Santa Cruz, Ademar Paz Suárez, señaló que el sector se encuentra en estado de emergencia debido a que aún no se ha cumplido con el pago comprometido por el Gobierno.

“Nos encontramos en una situación de emergencia en el sector salud. La ministra anunció que hasta el 13 de julio se realizaría el pago total a los médicos, pero hasta la fecha eso no ha sucedido”, afirmó.

Paz expresó además la preocupación del gremio por la falta de acercamiento de las autoridades nacionales.

“Estamos preocupados porque la ministra no se ha reunido con nosotros para explicarnos el porqué de este retraso. La verdad es que nunca había sucedido una situación como esta con los pagos por parte del Gobierno”, sostuvo.

Consultado sobre el avance en la cancelación de salarios, indicó que el Colegio Médico no cuenta con información que confirme un incremento en los desembolsos y que el pago aún no se ha concretado para todos los profesionales afectados.

Según explicó, el retraso alcanza a ocho departamentos del país, con excepción de La Paz, y estimó que alrededor del 40% de los médicos continúa sin recibir la totalidad de sus haberes.

Durante la reunión del Consejo Médico Nacional participarán el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, los presidentes de los nueve colegios médicos departamentales y representantes de los sindicatos del sector.

Uno de los principales puntos de la agenda será la solicitud formal de una audiencia con la ministra de Salud y Deportes.

“Se le va a solicitar una audiencia a la ministra Marcela Flores para que dé una solución inmediata a la cancelación de los colegas”, afirmó Paz.

Respecto a las observaciones planteadas por el Ministerio de Salud, que atribuyó el retraso a errores e inconsistencias en las planillas remitidas por los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), el dirigente indicó que el Colegio Médico aún no tiene información precisa sobre esas supuestas irregularidades.

“Pese a que la ministra ha mencionado observaciones relacionadas con dobles percepciones y otros aspectos de auditoría, todavía no tenemos conocimiento a ciencia cierta de esos casos”, manifestó.

La reunión nacional se desarrollará durante la jornada de este jueves en Potosí y se espera que al término del encuentro el Consejo Médico Nacional emita un pronunciamiento sobre las medidas que asumirá el sector si no se regulariza el pago de los salarios adeudados.

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