Concepción en alerta sanitaria: Sedes confirma nueve casos de rabia canina y activa medidas de prevención

La confirmación de nueve casos de rabia canina encendió las alertas sanitarias en el municipio de Concepción, donde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz activó un plan de contención para evitar que el virus continúe propagándose y represente un riesgo para la población.

La medida permitirá reforzar la vigilancia epidemiológica, desplegar brigadas veterinarias y coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción para intervenir en las zonas donde fueron detectados los casos positivos.

El director del Sedes, Jorge Mehdi, advirtió que la prevención depende en gran medida del compromiso de los propietarios de mascotas, al recordar que la rabia continúa siendo una de las enfermedades zoonóticas más letales.

“Es importante pedirle a la población que mantenga la vacunación y el cuidado de sus animales domésticos, porque la rabia humana es muy grave”, enfatizó la autoridad.

De acuerdo con el Sedes, siete de los nueve casos confirmados corresponden al área urbana de Concepción, donde ya se ejecuta un bloqueo epidemiológico para cortar la cadena de transmisión del virus.

El responsable del Programa de Zoonosis, Johnny Ruiz, explicó que los equipos desplazados al municipio realizan la búsqueda activa de animales susceptibles, el monitoreo del foco y el seguimiento de las personas que tuvieron contacto con los canes infectados.

“No tenemos casos de rabia humana en lo que va de la gestión”, destacó Ruiz, al señalar que las personas expuestas reciben profilaxis como parte del protocolo sanitario.

Como parte de las acciones de emergencia, la Gobernación de Santa Cruz, a través del Sedes, y el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción desarrollarán el próximo sábado 18 de julio una campaña masiva de vacunación antirrábica dirigida a perros y gatos, con el objetivo de elevar la cobertura de inmunización y frenar la circulación del virus.

Las autoridades sanitarias recordaron que la rabia es una enfermedad mortal una vez que aparecen los síntomas, tanto en animales como en seres humanos. Por ello, insistieron en la importancia de vacunar oportunamente a las mascotas, evitar el contacto con animales que presenten cambios de comportamiento o signos de agresividad y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud tras una mordedura o arañazo para recibir la atención correspondiente.

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