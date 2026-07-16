La Paz celebra 217 años de su Gesta Libertaria con tradición, música y actos protocolares

La Paz celebra este 16 de julio su 217 aniversario de la Gesta Libertaria de 1809, una fecha que recuerda el levantamiento encabezado por Pedro Domingo Murillo y los protomártires de la independencia. La ciudad vive sus tradicionales Fiestas Julias con una agenda que combina actos protocolares, desfiles, música y expresiones culturales.

Las celebraciones comenzaron la noche del 15 de julio con el desfile de teas en la Plaza Murillo, que reunió a autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía.

También se realizó una Sesión de Honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, en homenaje a los héroes de la gesta libertaria. El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y departamentales.

La Plaza San Francisco se llenó de música y celebración

La noche continuó con la tradicional Verbena Paceña en la Plaza San Francisco, donde cientos de personas se reunieron para disfrutar de la serenata, los grupos musicales y los fuegos artificiales.

Durante la celebración, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, destacó la historia de lucha de la ciudad y el espíritu de sus habitantes.

“Estamos celebrando una ciudad maravillosa, una ciudad que merece que cada uno de sus habitantes pueda seguir construyendo el futuro que nos merecemos absolutamente todos”, afirmó.

El alcalde también recordó a los protomártires de la independencia y resaltó la capacidad de los paceños para superar las dificultades. “Un día más que nos recuerda a esos protomártires de la libertad, a esos héroes que dieron su vida. No hay ningún paceño que no haya luchado por esta tierra”, señaló.

Dockweiler afirmó que La Paz ha enfrentado y superado distintas adversidades y se comprometió a trabajar para impulsar el desarrollo de la ciudad. “El mayor compromiso que tiene su alcalde es hacer de esta ciudad la mejor ciudad de Bolivia y la más competitiva del país”, sostuvo.

Al finalizar su mensaje, expresó: “¡Felicidades, La Paz! Que Dios bendiga a esta ciudad. ¡Que viva La Paz!”.

Orgullo paceño y tradiciones que perduran

Durante la serenata, los paceños también expresaron su orgullo por celebrar un nuevo aniversario y destacaron la riqueza cultural del departamento.

La Paz se viste de fiesta por sus 217 años. Foto: AFP

“Muchas felicidades a todos los paceños. Que la pasen bien en su día”, expresó una de las asistentes.

Otros resaltaron la diversidad de sus tradiciones, sus danzas y su gastronomía, mientras que algunos mencionaron símbolos cotidianos de la identidad paceña, como la marraqueta, la llajua, el tradicional acento y expresiones como el popular “yaaa”.

Con música, fuegos artificiales y mensajes de felicitación, La Paz celebra sus 217 años de historia y recuerda el espíritu de lucha que marcó su Gesta Libertaria del 16 de julio de 1809.

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