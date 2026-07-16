Dockweiler plantea “turismo de altura” para reactivar La Paz tras los bloqueos

En vísperas del 16 de julio, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó que la ciudad inició un proceso de reactivación tras los 53 días de bloqueo, pero sostuvo que el impacto más fuerte no solo fue económico, sino también en la imagen de la ciudad.

Desde el Montículo, donde participó de una entrevista por las fiestas julias, la autoridad señaló que los bloqueos dejaron a los paceños “enclaustrados, empobrecidos y asfixiados”, por lo que las actividades de julio buscan también recuperar el ánimo ciudadano.

Turismo de altura

La autoridad municipal anunció que su gestión trabaja en una estrategia denominada “Turismo de altura”, con la que busca convertir al área metropolitana de La Paz en un centro de distribución del turismo andino.

Dockweiler explicó que la ciudad recibe actualmente alrededor de 300.000 visitantes al año, pero sostuvo que, con una estrategia sostenida, se podría llegar a 3 millones de visitantes en un periodo de más de cinco años.

La idea, dijo, es que La Paz sea el punto de partida hacia destinos como el lago Titicaca, Uyuni, Torotoro, Madidi y Machu Picchu, además de potenciar sus propios atractivos culturales, gastronómicos, naturales y urbanos.

El daño más fuerte fue al prestigio

Dockweiler aseguró que la economía comenzó a moverse nuevamente con ferias, actividades gastronómicas y eventos por las fiestas julias, pero advirtió que el reto más complejo será recuperar la confianza de inversionistas y turistas.

“El daño más grande que hemos sufrido ha sido al prestigio de la ciudad de La Paz”, afirmó.

Según el alcalde, los bloqueos generaron temor en empresarios que evalúan invertir en la ciudad y también afectaron la percepción de los turistas, algunos de los cuales tuvieron dificultades para salir durante los días de conflicto.

Cinco proyectos para transformar la ciudad

El alcalde también presentó cinco líneas de trabajo que considera fundamentales para su gestión.

El primer proyecto es “La Paz iluminada”, que apunta a cambiar progresivamente la iluminación pública por luces LED. Según Dockweiler, se prevé instalar más de 120.000 luminarias en toda la ciudad en un plazo de dos años y medio a tres años.

El segundo proyecto es la ampliación de la fibra óptica y el desarrollo del internet de las cosas, con sensores, cámaras y tecnología orientada a consolidar una ciudad inteligente.

El tercer eje está vinculado a la gestión de riesgos, debido a que La Paz cuenta con zonas de deslizamiento activo y ríos subterráneos. El alcalde indicó que se prepara un plan de emergencias ante posibles fenómenos climáticos.

El cuarto proyecto está relacionado con el turismo de altura y el quinto con el manejo de residuos sólidos, economía circular, reciclaje y una futura planta de industrialización de basura.

Planta para residuos sólidos

Dockweiler afirmó que ya se identificó un lugar para instalar una planta de industrialización de residuos sólidos en el área de Alpacoma y Sak’a Churu, donde actualmente se lleva la basura.

Según explicó, el proyecto podría beneficiar no solo a La Paz, sino también a municipios cercanos como Achocalla, Mecapaca y parte de El Alto, dentro de una visión metropolitana.

Coordinación por las fiestas julias

Consultado sobre la relación con otras autoridades, Dockweiler negó que existan diferencias con el Gobierno central o la Gobernación por la organización de los actos de julio.

Explicó que las actividades del 15 de julio fueron organizadas principalmente por la Gobernación, mientras que el municipio se encargó de la verbena. Para el 16 de julio, los actos centrales estarán coordinados por Cancillería y el municipio realizará un cóctel por los 100 años del Palacio Consistorial.

Mensaje a los paceños

El alcalde destacó la resiliencia de los habitantes de La Paz y afirmó que la ciudad podrá recuperar terreno si mantiene su espíritu de lucha.

“Donde existe un paceño, una paceña, La Paz siempre se va a elevar”, sostuvo.

Dockweiler cerró su mensaje convocando a los ciudadanos a seguir trabajando para que La Paz vuelva a posicionarse como una ciudad competitiva y protagonista en Bolivia.

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