¡El público los premió! Carlos Marquina y Stetic Dance lograron un 8,8

Para cerrar la gala de este miércoles, llegó uno de los equipos más esperados de la noche: Carlos Marquina y la Academia Stetic Dance, quienes llevaron al escenario el clásico Never Gonna Give You Up, del cantante británico Rick Astley.

La presentación estuvo llena de movimiento, ritmo y energía. La academia apostó por una coreografía dinámica, acompañada de elementos creativos y un arriesgado truco que llamó la atención de los jueces.

Sin embargo, el jurado analizó cada detalle y señaló que todavía existen aspectos importantes por mejorar, especialmente en la interpretación del personaje y la sincronización de labios.

Gabriela Zegarra destacó la capacidad del equipo para construir una historia y aportar elementos adicionales a cada coreografía.

“En el equipo siempre presentan algo más y logran contarnos una historia. El truco que realizaron fue muy bueno, pero tienen que practicarlo para que salga con mayor precisión”, señaló.

En cuanto a Carlos, la jurado reconoció su energía sobre el escenario, pero consideró que debe trabajar más para acercarse a la esencia y los gestos del artista original.

“Tienes mucha energía, pero debes hacer que tu interpretación se parezca más al personaje. El lip sync estuvo más o menos y es algo que deben mejorar todos los participantes”, agregó.

Por su parte, Tito Larenti elogió el desempeño de Stetic Dance y aseguró que la academia fue uno de los principales pilares de la actuación.

“El equipo me gusta, como siempre. Creo que es uno de los equipos que salva la presentación”, manifestó.

No obstante, Larenti señaló que faltó mayor conexión entre Carlos y los bailarines, ya que por momentos parecían desarrollar propuestas diferentes dentro del mismo número.

“No puede ser que Carlos tenga una presentación por un lado y el equipo vaya por otro. Carlos, tienes que buscar la definición de lip sync porque es algo que hay que trabajar mucho”, expresó de manera contundente.

Quimey del Río consideró que la presentación contaba con todos los elementos necesarios, pero indicó que todavía falta aprovecharlos y desarrollarlos con mayor variedad.

“Siento que los elementos están ahí, pero falta que hagas algo más con ellos. El baile está bien, pero deben prestar atención a los detalles y a la expresión del personaje”, explicó.

La jurado también observó algunos inconvenientes en el lip sync y recomendó utilizar mejor los recursos interpretativos para evitar que la actuación se mantenga en un mismo nivel.

En contraste, Elka Meyer felicitó a la academia por investigar y llevar al escenario el estilo característico de la canción y del artista.

“Se nota que ustedes investigan. Me encanta que traigan el estilo completo a la presentación. Estuvo muy bien y me gusta que continúen trabajando porque van a seguir creciendo”, destacó.

Después de escuchar las devoluciones, Carlos agradeció el respaldo recibido y aseguró que tomará en cuenta cada recomendación para continuar mejorando.

“Gracias a todos por su apoyo y también al jurado. Voy a hacer caso a todo lo que me dicen para mejorar”, expresó.

Finalmente, se cerró la votación y se dio a conocer la calificación otorgada por el público. Carlos Marquina y la Academia Stetic Dance obtuvieron un destacado promedio de 8,8 puntos, una nota que demuestra el fuerte apoyo de los televidentes y que los aleja de la zona de riesgo.

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