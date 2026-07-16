La primera presentación de este miércoles estuvo a cargo de Daniel Pesce y la Academia Idols Dance, quienes llevaron al escenario el clásico Live Is Life, de la banda austríaca Opus.

El equipo mostró preparación, concentración y esfuerzo durante su actuación. Sin embargo, al finalizar la presentación, los integrantes recibieron varias observaciones y recomendaciones de los jueces, quienes consideraron que la propuesta debía ser más arriesgada para esta etapa de la competencia.

Tito Larenti fue uno de los más críticos. El juez aseguró que no quedó completamente convencido con el lip sync de Daniel y señaló que lo percibió demasiado concentrado en los pasos de baile.

“Sentí que estabas muy concentrado en los pasos y fuera de la escena. Faltó el personaje; no lograba verlo”, expresó.

Larenti también consideró que la coreografía de la academia fue sencilla y que los bailarines apostaron por una propuesta demasiado segura, basada principalmente en marcar el ritmo de la canción.

“No estoy contento con lo que vi. No es una presentación para esta altura de la competencia. Podíamos haber visto algo diferente e incluso incorporar acrobacias”, agregó.

Ante las observaciones, el coach de Idols Dance explicó que el equipo intentó construir una propuesta acorde con el estilo y el ritmo de la canción.

“Respetamos el comentario. Tratamos de hacer algo acorde con la música, pero el ritmo fue un poco complicado. Entendemos que no les haya gustado y vamos a trabajar para mejorar”, manifestó.

Por su parte, Elka Meyer señaló que la presentación comenzó de manera positiva, pero perdió fuerza con el paso de los minutos.

“Sentí que empezó bien, pero después se fue desinflando. Al final faltó coordinación y, en algunos momentos, los bailarines realizaron los movimientos en tiempos diferentes”, indicó.

La jurado también recomendó elevar la dificultad de la propuesta para evitar que la puesta en escena se perciba demasiado simple.

Daniel explicó que el equipo intentó reproducir algunos elementos observados en el videoclip original de la canción.

“Tratamos de hacerlo como se veía en el video y llevar esa idea al escenario”, señaló.

Gabriela Zegarra pidió al equipo no desanimarse frente a las críticas constructivas. La jurado recordó que la competencia busca encontrar a un artista capaz de representar e imitar de manera convincente al personaje asignado.

“Siento que cada vez que reciben una crítica constructiva se desinflan. Aquí buscamos al artista y una imitación lo más completa posible del personaje”, expresó.

A diferencia de otros jueces, Zegarra consideró que el lip sync estuvo bien ejecutado, aunque coincidió en que la academia todavía debe trabajar en varios aspectos de la coreografía.

“No se desanimen. Hay cosas por mejorar, pero deben seguir trabajando”, añadió.

Finalmente, Quimey del Río observó fallas en la sincronización de labios durante los desplazamientos y consideró que la interpretación del personaje se mantuvo demasiado plana.

“El personaje estaba, pero lo sentí plano. También hubo movimientos que no correspondían completamente con lo que requería la interpretación”, explicó.

Después de escuchar las devoluciones, Daniel aseguró que continuará esforzándose junto con su academia y pidió una nueva oportunidad para demostrar su evolución.

“Estamos tratando de mejorar. Denos una oportunidad más”, expresó el participante.

Posteriormente, se cerró la votación y se dio a conocer la calificación otorgada por el público. Daniel Pesce y la Academia Idols Dance obtuvieron un promedio de 8,1 puntos, una nota bastante alta que demostró el respaldo de los televidentes, pese a las observaciones realizadas por el jurado.

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