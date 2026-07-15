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La gran batalla

¡Esta noche tú decides! Carlos Marquina y Daniel Pesce salen a conquistar al público

Stetic Dance e Idols Dance llegan esta noche a La Gran Batalla Superstars con dos presentaciones cargadas de energía, talento y emoción.

Red Uno de Bolivia

15/07/2026 19:59

Agregar Reduno en
Carlos Marquina y Daniel Pesce se juegan todo sobre el escenario
Santa Cruz, Bolivia

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Hoy, el escenario de La Gran Batalla Superstars se viste de gala para recibir dos presentaciones que prometen sorprender al público.

Carlos Marquina, junto a la Academia Stetic Dance, llegará con una propuesta llena de fuerza y energía. Por su parte, Daniel Pesce y la Academia Idols Dance buscarán conquistar la noche con un espectacular despliegue artístico.

La temática de esta semana está dedicada a los clásicos en inglés, por lo que ambos equipos deberán revivir canciones inolvidables y demostrar todo su talento frente al jurado y los televidentes.

Esta vez, el público tendrá una misión decisiva: calificar cada presentación y apoyar a sus equipos favoritos.

Para votar, solo debes ingresar a http://voto.reduno.com.bo, elegir al equipo que deseas respaldar y otorgarle una puntuación marcando las estrellas del 1 al 10.

Cada voto será fundamental, ya que la calificación del público puede ayudar a los participantes a mantenerse en competencia y alejarse de la temida eliminación.

La música, la emoción y el talento comenzarán a sentirse desde las 20:30, exclusivamente por la señal de Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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