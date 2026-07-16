Cónsul de Ucrania descarta que bolivianos hayan muerto combatiendo en filas ucranianas

El cónsul de Ucrania en Brasil, Heorhii Erman, rechazó las declaraciones de que ciudadanos bolivianos hayan muerto o resultado heridos combatiendo del lado del Ejército ucraniano, como señaló recientemente la Embajada de Rusia en Bolivia.

El representante consular afirmó que Ucrania no tiene registros de bolivianos incorporados a sus filas militares ni reportes de familiares o autoridades sobre personas de nacionalidad boliviana afectadas en ese frente.

“No tenemos personas bolivianas que ingresaron al Ejército ucraniano y perdieron la vida o fueron heridas”, afirmó Erman.

Califica de falsa la versión rusa

El cónsul calificó como falsa la declaración de la Embajada rusa en Bolivia, que sostuvo que bolivianos se habrían incorporado a las Fuerzas Armadas de Ucrania y que varios habrían fallecido.

“Esta declaración de la Embajada rusa en Bolivia sobre el fallecimiento de muchos bolivianos al lado del Ejército ucraniano no corresponde a la realidad”, sostuvo.

Erman insistió en que, hasta el momento, Ucrania no recibió ninguna comunicación de familiares, autoridades bolivianas o instancias ucranianas sobre fallecidos o heridos bolivianos en sus filas.

Reconoce presencia de voluntarios latinoamericanos

El representante ucraniano explicó que sí existen voluntarios de América Latina que llegan a Ucrania para sumarse al Ejército ucraniano, principalmente ciudadanos de Colombia, Brasil, Argentina y Perú.

Sin embargo, aclaró que estas personas firman contratos de manera voluntaria, en territorio ucraniano y con conocimiento de los riesgos que implica participar en una guerra.

Según Erman, el contrato mínimo es de seis meses y los voluntarios extranjeros tienen los mismos derechos y responsabilidades que los soldados ucranianos.

“Ellos no son mercenarios, son voluntarios”, remarcó.

Niega reclutamiento de bolivianos

El cónsul sostuvo que la representación de Ucrania no realiza reclutamiento de ciudadanos bolivianos y que no existe una práctica institucional para captar personas en Bolivia.

Aclaró que cualquier incorporación al Ejército ucraniano debe realizarse de forma presencial, con verificación de salud, revisión de antecedentes y firma formal de contrato en Ucrania.

“En las relaciones con Bolivia, como Embajada, no tenemos ninguna práctica de reclutamiento de ciudadanos bolivianos”, señaló.

Advierte sobre ofertas engañosas

Erman también alertó sobre presuntas ofertas laborales engañosas vinculadas a Rusia, que, según dijo, se habrían utilizado en otros países para llevar personas bajo promesas de empleo en construcción, limpieza u otros trabajos, pero que luego terminarían en filas militares.

El cónsul recomendó a los ciudadanos bolivianos tener mucho cuidado con propuestas de trabajo en Rusia que prometan altos ingresos.

“Es necesario estar muy cuidadoso y negar todas estas propuestas de trabajo en Rusia”, advirtió.

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