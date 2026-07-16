¿Cómo están los precios de las verduras en los mercados de Santa Cruz? Te contamos

Los precios de las verduras y hortalizas se mantienen estables en el mercado de la Pampa de la Isla en Santa Cruz, según señalaron los propios comerciantes durante un recorrido realizado este jueves.

Entre los productos ofertados, la lechuga crespa se comercializa entre Bs 3 y Bs 5 por unidad, mientras que la lechuga carola cuesta entre Bs 2 y Bs 5, dependiendo del tamaño. En tanto, el canasto de lechuga tiene un precio que oscila entre Bs 50 y Bs 60.

El tomate se vende a 7 bolivianos el kilo, mientras que la yuca se ofrece a Bs 8 las tres libras y Bs 15 las seis libras. La comerciante indicó que suele realizar descuentos a los clientes frecuentes.

En el caso del apio, el amarre tiene un costo de Bs 30, mientras que otras presentaciones oscilan entre Bs 15 y Bs 20. Por unidad, tanto el apio como la acelga y la cebolla verde se venden desde Bs 2.

Respecto a la papa, la arroba se comercializa hasta en 70 bolivianos, mientras que las tres libras estan en 9.

La remolacha tiene un precio de Bs 10 por tres libras, mientras que el zapallito se vende entre Bs 2 y Bs 4 por unidad, de acuerdo con su tamaño.

Otro de los productos que registra un precio estable es la cebolla. La comerciante indicó que la arroba continúa en Bs 50 y que las tres libras cuestan entre Bs 6 y Bs 7, mientras que las seis libras se venden en Bs 15.

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