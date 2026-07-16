"No podemos recibir competencias sin recursos": Consejo Autonómico alista propuesta del 50/50

El Consejo Autonómico Cruceño avanza en la elaboración de una propuesta unificada sobre el denominado modelo 50/50, que será presentada al Gobierno central como una alternativa para fortalecer las autonomías y redistribuir competencias y recursos entre el nivel central y las regiones.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, señaló que la iniciativa cuenta con el respaldo de la institucionalidad cruceña, incluyendo sectores campesinos, juntas vecinales, fraternidades, universidades, empresarios y otras organizaciones, con el objetivo de construir una propuesta consensuada.

"Este punto de encuentro tendrá que ser construido desde nosotros, desde las regiones, lo que es el 50/50. Esa es la visión, esa es la mirada hacia el futuro", afirmó.

Indicó que la propuesta surge debido a que, según su criterio, el Gobierno aún no ha definido una hoja de ruta clara sobre este modelo.

"No podemos seguir postergándonos; no podemos esperar a que este Gobierno decida decirnos cuál es el camino. Definitivamente, tenemos que ser las regiones las que le indiquemos al Gobierno cuál es el norte", sostuvo.

Explicó que actualmente existen diferentes planteamientos impulsados por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), la Gobernación, Amdecruz, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Exportadores (Cadex), el transporte y otras instituciones, los cuales serán integrados en un solo documento.

"Todo esto tenemos que condensarlo y decirle al Gobierno: esta es la agenda que quiere Santa Cruz y esta es la agenda que necesitan todos los bolivianos que viven en Santa Cruz", manifestó.

La propuesta también buscará coincidir con iniciativas de otros departamentos, considerando que el próximo 5 de agosto está prevista una reunión de gobernadores en Sucre, convocada por Rodrigo Paz, donde se espera debatir este tema.

El cívico remarcó que la descentralización no debe limitarse a la transferencia de competencias, sino que también debe ir acompañada de recursos económicos. "No es solamente delegar competencias, sino también los recursos. No podemos recibir competencias sin recursos", enfatizó.

Aseguró que la propuesta del 50/50 continuará enriqueciéndose con el aporte de diferentes sectores y reiteró que su defensa deberá realizarse de manera conjunta.

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