TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

¿Se mantiene el abastecimiento normal en el mercado Antiguo Abasto? Esto dicen los comerciantes

El abastecimiento de verduras se mantiene en el mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz, aunque algunos productos registran variaciones en sus precios por efectos de los bloqueos en distintas rutas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

15/05/2026 9:55

Abastecimiento de verduras se mantiene en Santa Cruz pese a bloqueos
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El abastecimiento de verduras en el mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz se mantiene, en general, con normalidad, aunque algunos productos registran escasez y alzas de precio debido a los bloqueos en distintas rutas del país.

Comerciantes informaron que la mayoría de las hortalizas continúan llegando sin inconvenientes desde los valles cruceños; sin embargo, productos como la lechuga y el brócoli presentan menor ingreso, lo que ha generado un incremento en sus costos.

“La lechuga está en aproximadamente 200 bolivianos la canasta, la cuartilla entre 50 y 100 bolivianos, dependiendo la calidad”, señaló una vendedora del mercado.

En el caso del brócoli, el producto también registra incremento y se comercializa en algunos puestos en alrededor de 80 bolivianos el atado, dependiendo del tamaño y la oferta. El locoto también presenta variaciones, llegando a costar entre 70 y 80 bolivianos la arroba.

Entre tanto, otros productos como el tomate y el pimentón han registrado descensos en sus precios, lo que ha sido destacado por los comerciantes.

Pese a estas variaciones, los comerciantes aseguran que el abastecimiento general se mantiene estable y que la mayoría de los productos están disponibles para los consumidores. “Hay de todo, lo único escasito es la lechuga”, afirmaron.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD