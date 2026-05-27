Bloqueos golpean el bolsillo: suben los precios de las verduras en Santa Cruz

Los bloqueos en diferentes rutas del país comienzan a reflejarse en los centros de abastecimiento. Comerciantes del mercado Antiguo Abasto reportan una disminución en la llegada de hortalizas y verduras, situación que ha provocado un incremento en los precios y una reducción en las ventas debido a que los consumidores compran menos cantidad.

La papa es uno de los productos que más ha registrado variación. Según las comerciantes, la arroba de papa harinosa pasó de costar Bs 60 a precios entre Bs 90 y Bs 100.

El pimentón también elevó su precio y actualmente la docena se comercializa entre Bs 15 y Bs 20, cuando antes podía encontrarse a Bs 10.

Otros productos también presentan incrementos importantes. El locoto alcanza los Bs 200 la arroba, mientras que la remolacha pasó de Bs 8 a Bs 15 por tres libras.

La arveja se vende a Bs 25 las tres libras y la bolsa llega hasta los Bs 300, mientras que la vainita alcanza los Bs 200 la bolsa.

El plátano también registra aumentos. La docena de plátano, que anteriormente costaba entre Bs 8 y Bs 10, ahora se comercializa a Bs 20. En el caso de la zanahoria, tres libras se venden en Bs 8.

Las comerciantes aseguran que la escasez responde a la dificultad para transportar productos provenientes de zonas como Los Negros, Mairana, los Valles y Cochabamba. Además, señalan que el impacto también afecta las ventas, ya que los consumidores están ajustando sus compras al presupuesto disponible.

“Lo que alcanza su bolsillo está llevando la gente; antes compraban más cantidad”, manifestó una vendedora, reflejando la preocupación por el incremento de precios en productos esenciales de la canasta familiar.

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