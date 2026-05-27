Día de la Madre: productores ofertan flores a bajo costo en Cochabamba por los bloqueos

En el Día de la Madre, cientos de productores de flores madrugaron este miércoles para comercializar su producción en distintos puntos de Cochabamba, donde los precios bajaron debido a los bloqueos que impiden trasladar la mercadería hacia otros departamentos del país.

Durante un recorrido por la calle Uruguay y Lanza se observó gran movimiento de comerciantes, compradores y vehículos desde tempranas horas. Decenas de floricultores llegaron desde distintos municipios del departamento para ofrecer rosas, lirios y otras variedades florales a precios más bajos de lo habitual.

Los productores explicaron que este año gran parte de la producción se quedó en Cochabamba porque no pudo ser enviada a mercados como La Paz, Oruro y Santa Cruz debido a los cortes de ruta registrados en el país. Ante esta situación, optaron por vender directamente al público para evitar mayores pérdidas.

Algunos comerciantes ofertaban amarros de flores desde Bs 10, mientras que paquetes más grandes se vendían en Bs 30, dependiendo del tipo y cantidad.

Aunque hay movimiento por la celebración del Día de la Madre, varios productores señalaron que las ventas no alcanzan los niveles de años anteriores, ya que toda la oferta local permanece concentrada en la ciudad.

Además, los floricultores reportaron pérdidas económicas por la imposibilidad de transportar su producción por carretera.

Algunos incluso acudieron al sector de encomiendas del aeropuerto Aeropuerto Jorge Wilstermann con la esperanza de enviar parte de las flores por vía aérea, aunque aseguran que solo logran trasladar una pequeña parte de la mercadería.

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