Gobernador de Santa Cruz destaca aniversario de La Paz y ratifica pedido de 50-50 de recursos

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, participó este jueves en la ofrenda floral realizada en la Plaza Murillo, en el marco de los actos protocolares por los 217 años de la Gesta Libertaria de La Paz.

La autoridad departamental también participó la noche anterior en el tradicional desfile de teas y destacó el significado de celebrar el aniversario paceño.

“Es muy importante celebrar los 217 años de este hermoso departamento, aquí en la Plaza Murillo, tan histórica. Estuvimos en la ofrenda floral y anoche también en el desfile de teas. Es un honor y un orgullo”, afirmó.

Velasco insiste en una redistribución 50-50

El gobernador anunció que participará en una reunión con el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores del país el 5 de agosto en Sucre, donde se abordarán temas relacionados con la redistribución de recursos y el financiamiento de las autonomías.

Velasco ratificó su demanda de una distribución 50-50 de los recursos, al considerar que esta medida permitiría a las gobernaciones atender sus competencias y ejecutar proyectos de desarrollo.

“Me han elegido millones de cruceños para ejecutar una visión y la única forma de que podamos tener desarrollo y carreteras es con el 50-50. Es el único cambio estructural que va a cambiar la historia de nuestro país para todos los departamentos”, sostuvo.

También cuestionó que las gobernaciones asuman competencias sin contar con los recursos suficientes. La autoridad explicó que Santa Cruz destina más de Bs 120 millones al año a obligaciones derivadas de leyes y decretos que transfieren responsabilidades a las entidades subnacionales.

“Nos dan competencias sin recursos. Nosotros podemos seguir pagando, pero que nos den el 50-50, que nos den lo que nos corresponde”, afirmó.

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