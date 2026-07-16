Cochabamba amplía una semana el descanso pedagógico en el eje metropolitano y el Valle Alto

El director departamental de Educación de Cochabamba, Edgar Veizaga, informó este jueves que el descanso pedagógico de invierno se ampliará por una semana más en el eje metropolitano, el Valle Alto y parte del Cono Sur, debido a la recomendación del Servicio Departamental de Salud (Sedes) ante el incremento de casos de varicela y herpangina.

La medida busca cortar la cadena de transmisión y evitar que los contagios continúen aumentando, aclaró la autoridad educativa.

Clases se reanudarán el 27 de julio en las zonas con ampliación

Veizaga explicó que la ampliación alcanza al eje metropolitano, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, además de municipios del Valle Alto como Cliza, Punata, Arani, Capinota y Tolata. En estas regiones, los estudiantes retornarán a las aulas el lunes 27 de julio.

“Por la responsabilidad de cuidar la salud de nuestros niños, se está ampliando una semana más el descanso pedagógico”, señaló Veizaga.

Otras regiones retornan a clases

El director del DDE informó que las unidades educativas de la zona andina, el Trópico y la mayor parte del Cono Sur, exceptuando Omereque, Aiquile, Mizque y Pasorapa, retomarán las clases este lunes, bajo el horario de invierno establecido mientras persistan las bajas temperaturas.

Veizaga aclaró que la decisión fue adoptada de manera sectorializada, tomando en cuenta la situación epidemiológica de cada región y las recomendaciones del Sedes.

“Ese es el propósito de la ampliación de esta vacación invernal para estos sectores donde tenemos los contagios”, explicó.

La autoridad remarcó que la medida no responde a un incremento de casos de resfríos, sino principalmente a la necesidad de frenar la transmisión de la herpangina y la varicela en las zonas donde se reportaron contagios.

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