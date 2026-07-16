Jaime Paz permanece internado mientras es sometido a un chequeo médico en una clínica de Santa Cruz

El expresidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, padre del actual presidente del Estado, Rodrigo Paz, permanece internado en una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, donde es sometido a una serie de exámenes médicos.

De acuerdo con información recabada, Paz Zamora ingresó al centro asistencial en la jornada del miércoles para realizarse un chequeo médico general y otros estudios de rutina. Las fuentes consultadas señalaron que el exmandatario se encuentra estable y que los análisis forman parte de una evaluación médica.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre su estado de salud. Se espera que en las próximas horas la clínica o su entorno dé a conocer mayores detalles sobre los resultados de los exámenes.

Jaime Paz Zamora, de 87 años, ejerció la presidencia de Bolivia entre 1989 y 1993 y es padre del actual presidente del Estado, Rodrigo Paz.

La noticia de su internación generó expectativa mientras se aguarda que en las próximas horas el equipo médico o sus familiares emitan un informe oficial con mayores detalles sobre los resultados de la evaluación.

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