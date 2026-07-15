Cadex respalda el "Plan 50/50" para impulsar el desarrollo regional y la autonomía productiva.

La Cámara de Exportadores (Cadex) ha manifestado su firme respaldo al Plan 50/50, una iniciativa orientada a la descentralización fiscal y administrativa que, según la institución, resultará clave para potenciar el desarrollo económico y de infraestructura de las distintas regiones del país.

Desde el sector exportador, se ve con buenos ojos esta propuesta por su potencial para agilizar la toma de decisiones locales, mejorar la competitividad logística y adecuar la inversión estatal a las necesidades de cada departamento.

El presidente de Cadex, Oswaldo Barriga, destacó la urgencia de contar con mecanismos eficientes que respondan directamente a las demandas de la región:

"Que tengamos mayor autonomía para el desarrollo de nuestras carreteras, nuestras infraestructuras productivas, por lo tanto, una propuesta coherente de 50/50 que se adapte a las realidades que tiene nuestra región como departamento es justamente lo que necesitamos", dijo.

Barriga también señaló que la propuesta ya se encuentra consolidada a nivel departamental y que la iniciativa privada y civil busca llenar los vacíos de gestión del nivel central:

"Desde este Consejo Autonómico que se ha formado, la intención es tener una propuesta que ya está trabajada que se le presenta al gobierno. Como el gobierno no ha podido avanzar en esto, nosotros estamos planteándolo desde Santa Cruz", agregó.

Con este firme respaldo de los exportadores del oriente, el debate sobre el pacto fiscal y la descentralización cobra un nuevo impulso en la agenda nacional, posicionando a Santa Cruz como el epicentro de esta propuesta de reforma estructural.

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