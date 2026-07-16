"Los Pozos es una bomba de tiempo", propietarios del Casco Viejo denuncian abandono y falta de políticas municipales

La Asociación de Propietarios del Casco Viejo de Santa Cruz advirtió que el centro histórico atraviesa una profunda crisis marcada por la inseguridad, el deterioro del patrimonio, el desorden del transporte público y la falta de incentivos para quienes habitan y conservan inmuebles en la zona.

El presidente de la organización, el arquitecto Jorge Guido Landívar, sostuvo que la problemática no es reciente, sino el resultado de varios años de abandono por parte de las autoridades municipales. "No es desde hoy, son varios años de abandono y eso es por falta de política por parte principalmente del municipio", afirmó.

Landívar explicó que, tras años de estudios realizados por la asociación, identificaron que la principal urgencia es recuperar la seguridad en el centro de la ciudad. Según señaló, los espacios públicos se encuentran ocupados, el transporte público está saturado y la delincuencia ha ganado terreno.

"Una de las principales necesidades es la inseguridad. Usted ve lo que sucede en el centro, la plaza tomada, el espacio público totalmente tomado, los canales de transporte saturados y donde la delincuencia se campea", manifestó.

El dirigente también cuestionó la falta de incentivos para preservar las viviendas patrimoniales, indicando que muchas de ellas se encuentran en deterioro debido a la ausencia de políticas municipales que promuevan su conservación.

Entre las zonas que calificó como más críticas mencionó el mercado Los Pozos, la exterminal de buses, Siete Calles, el parque Arenal y otros espacios públicos que, según dijo, presentan problemas de inseguridad, comercio informal y ocupación por personas dedicadas a actividades delictivas.

"El tema del mercado Los Pozos es una bomba de tiempo. Todo el mundo sabe que en Los Pozos se venden cosas robadas. Todo el mundo sabe que la zona de Los Pozos es una terminal abierta al narcotráfico", afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la Alcaldía para que impulse un plan integral de recuperación con la participación de universidades, colegios profesionales, propietarios y sociedad civil.

"El centro es la historia viva de la ciudad. Es un legado que nos dejaron nuestros antepasados y debemos preservarlo. Lo urgente es atender la inseguridad", concluyó.

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