Gobernación coordina asistencia para familias de cruceños reportados como fallecidos en Rusia

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó que la Gobernación activó asistencia legal y social para las familias de los dos cruceños reportados como fallecidos en Rusia, mientras aguardan una confirmación oficial sobre lo ocurrido.

"Ya estuvimos reunidos con las familias de los dos cruceños. La Dirección del Sedepos, con la directora Desiree Bravo, ya está tomando cartas en el asunto. Les estamos brindando asesoría legal", afirmó Velasco.

La autoridad señaló que corresponde a la Cancillería boliviana ejecutar los procedimientos diplomáticos para verificar la información, ya que hasta el momento las familias no cuentan con una confirmación oficial del presunto fallecimiento.

"Ni siquiera hay certificado de defunción, ni siquiera se sabe si han fallecido. Solamente a estas familias les llegó un mensaje por Facebook. Imagínense el calvario que están viviendo", manifestó.

Velasco pidió a las autoridades nacionales acelerar las gestiones para esclarecer la situación y brindar respuestas a los familiares.

"Lo que estas personas quieren es saber primero cuál es la situación real de sus familiares y, después, que Cancillería ejecute todos los protocolos necesarios para que estas familias puedan encontrar paz", sostuvo.

El caso corresponde a los primos cruceños José María Soleto Ayala, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes viajaron a Rusia tras aceptar una oferta laboral. Sus familiares denuncian que fueron engañados y posteriormente recibieron la noticia de su presunto fallecimiento durante operaciones militares, información que aún espera confirmación oficial.

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