Concepción reporta nueve casos de rabia canina y refuerzan control epidemiológico

El municipio de Concepción, en Santa Cruz, confirmó nueve casos de rabia canina en lo que va del año, informó Johnny Ruiz, responsable del programa de Zoonosis, quien explicó que se activaron los protocolos de vigilancia y control epidemiológico para evitar la propagación de la enfermedad.

Ruiz detalló que de los nueve casos registrados, siete corresponden a la ciudad de Concepción y dos a comunidades cercanas. Señaló que el último caso fue detectado la semana pasada, luego de un periodo de dos meses desde la confirmación del octavo animal positivo.

“Esto nos indica que el sistema de vigilancia activa está alerta, está cumpliendo su función y está permitiendo hacer los diagnósticos de manera oportuna para actuar de acuerdo a los protocolos y la normativa nacional”, afirmó.

El responsable de Zoonosis indicó que los perros diagnosticados con rabia fallecieron y que, en su mayoría, no habían recibido la vacuna antirrábica, situación que incrementa el riesgo de contagio.

Ante la detección de los casos, se realizó un bloqueo epidemiológico en las zonas afectadas, que incluye la vacunación de animales en un radio determinado y la atención de personas que tuvieron contacto con los perros infectados.

“En 72 horas tiene que estar vacunada toda la zona alrededor de donde se presentó el caso, con la vacunación de todas las mascotas”, señaló.

Ruiz recordó a la población que la rabia es una enfermedad mortal y pidió a los propietarios cumplir con la vacunación de sus mascotas. “La vacuna contra la rabia es de las más importantes porque es una enfermedad infectocontagiosa mortal. Está disponible de manera gratuita durante todo el año en los centros de salud”, indicó.

La autoridad recomendó evitar que los perros permanezcan en las calles sin supervisión, ya que además del riesgo de contraer rabia, pueden sufrir accidentes o entrar en contacto con otros animales enfermos.

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