Roban en la histórica casa de la cantante cruceña Gladys Moreno

La histórica vivienda que perteneció a la reconocida cantante cruceña Gladys Moreno fue blanco de un robo durante la madrugada de este jueves, en un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad en el centro histórico de Santa Cruz de la Sierra.

El inmueble, ubicado en la calle Murillo N.º 119, donde residió la “Embajadora de la Canción Boliviana”, es actualmente conocido como Espacio Infinito o Casa del Arte Gladys Moreno, un centro cultural impulsado por la familia de la artista para preservar su legado y promover diversas expresiones artísticas.

Tras el fallecimiento de Gladys Moreno en 2005, la vivienda pasó a la administración de su hija, Ana Carola Tomelic Moreno, y sus herederas. Luego de funcionar por un tiempo como oficinas, el inmueble fue restaurado y transformado en un espacio cultural abierto al público.

El hecho delictivo ocurre en medio de reiteradas denuncias de vecinos y propietarios del Casco Viejo sobre el deterioro de la seguridad en la zona.

El presidente de la Asociación de Propietarios del Casco Viejo, Jorge Guido Landívar, afirmó que el centro histórico atraviesa una profunda crisis debido al abandono municipal, el incremento de la delincuencia, el comercio informal y la falta de políticas para la conservación del patrimonio.

“Una de las principales necesidades es la inseguridad. Usted ve lo que sucede en el centro, la plaza tomada, el espacio público totalmente ocupado, los canales de transporte saturados y donde la delincuencia se campea”, manifestó.

Landívar también advirtió que sectores como el mercado Los Pozos, la exterminal de buses, Siete Calles y el parque Arenal se han convertido en puntos críticos por la presencia de actividades ilícitas.

“El tema del mercado Los Pozos es una bomba de tiempo. Todo el mundo sabe que en Los Pozos se venden cosas robadas y que esa zona se ha convertido en un foco de actividades delictivas”, sostuvo.

Finalmente, Landívar pidió a la Alcaldía ejecutar un plan integral para recuperar el centro histórico, con acciones inmediatas que permitan devolver la seguridad y preservar uno de los sectores con mayor valor patrimonial de la capital cruceña.

Mira la programación en Red Uno Play