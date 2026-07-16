Dos ciudadanos bolivianos fueron enviados a prisión preventiva por 80 días en Argentina, acusados de realizar un vuelo sin autorización e intentar contrabandear una avioneta en la provincia de Salta.

La decisión fue asumida por el juez federal de garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, tras la imputación presentada por la fiscal federal Lucía Orsetti. Los acusados, identificados con las iniciales C.M.P., de 46 años, y D.M.A., de 40, fueron detenidos tras una investigación iniciada por una maniobra aérea irregular, según el portal Crónica.

La investigación comenzó el 9 de julio, cuando una avioneta Cessna 210 aterrizó en el aeródromo General Enrique Mosconi, en la localidad de General Mosconi, con inconsistencias en el plan de vuelo.

Según la investigación, el piloto y su acompañante afirmaron inicialmente que solo revisarían el tren de aterrizaje de la aeronave. Sin embargo, posteriormente realizaron un vuelo de prueba de aproximadamente 35 minutos sin contar con la habilitación correspondiente.

Tras aterrizar, ambos abandonaron el lugar y se trasladaron a un hotel de la zona.

Fueron detenidos en un control de Gendarmería

Las tareas de inteligencia permitieron localizar a los sospechosos, quienes fueron interceptados por efectivos de la Gendarmería Nacional en un control ubicado en el kilómetro 1423 de la Ruta Nacional 34, en el acceso al aeroclub Vespucio.

Durante el operativo se incautaron las llaves de la aeronave, tres teléfonos celulares, documentación personal, mochilas y tres bidones de combustible de 30 litros cada uno. La avioneta, valuada en aproximadamente 150.000 dólares, permanece bajo custodia de las autoridades argentinas.

Los peritajes realizados a la aeronave no detectaron rastros de estupefacientes. Sin embargo, el análisis de los teléfonos permitió encontrar videos de vuelos y conversaciones que, según la Fiscalía, podrían estar vinculados con la oferta de otras aeronaves.

Enfrentan cargos por vuelo ilegal y tentativa de contrabando

La Fiscalía imputó a ambos hombres por realizar funciones aeronáuticas sin habilitación y por tentativa de contrabando calificado mediante el uso de un medio de transporte aéreo.

La defensa reconoció la acusación relacionada con el vuelo sin autorización, pero rechazó el cargo de tentativa de contrabando. Los imputados optaron por no declarar durante la audiencia. La investigación también estableció, según la Fiscalía, que ambos hombres habrían ingresado a Argentina por un paso no autorizado y permanecían a la espera de instrucciones en un hotel.

Uno de los acusados tiene antecedentes por narcotráfico

Durante la audiencia se informó que el piloto C.M.P. fue condenado en Paraguay en 2010 a 20 años de prisión por el tráfico de 440 kilogramos de cocaína.

Según los antecedentes expuestos en la causa, cumplió parte de la condena y posteriormente regresó a Bolivia tras obtener beneficios procesales.

La investigación continúa mientras las autoridades argentinas analizan los dispositivos incautados y las circunstancias relacionadas con la aeronave.



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