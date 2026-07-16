Juan Pablo Velasco: "Queremos el 50/50, que nos den lo que corresponde"

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, informó que llevará la propuesta del 50/50 y la revisión de la Ley Financial a la reunión convocada por el presidente Rodrigo Paz, prevista para el 5 de agosto en Sucre, donde se abordarán temas relacionados con la distribución de recursos y las responsabilidades de las gobernaciones.

Velasco afirmó que actualmente los gobiernos departamentales cuentan con varias atribuciones, pero no con el financiamiento necesario para cumplirlas, por lo que considera fundamental avanzar hacia un nuevo esquema de distribución de recursos.

La autoridad sostuvo que el 50/50 permitiría a las regiones contar con mayores recursos para atender áreas como salud, educación, infraestructura y desarrollo.

“Tenemos muchas atribuciones sin recursos y nosotros no estamos acá para eso. A mí me han elegido millones de cruceños justamente para ejecutar una visión y la única forma que pueda parar los paros médicos, la única forma que podamos tener desarrollo, la única forma que podamos tener carreteras es con el 50/50”, manifestó.

Explicó que Santa Cruz destina más de Bs 120 millones al año a obligaciones derivadas de leyes y decretos que transfieren responsabilidades a las entidades subnacionales.

“Podemos seguir pagando todo eso, no pasa nada, pero que nos den el 50/50, que nos den lo que nos corresponde”, afirmó.

El gobernador adelantó que estos planteamientos serán parte de la posición de Santa Cruz en el encuentro convocado para el próximo 5 de agosto en Sucre.

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